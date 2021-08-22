Doğu Anadolu'daki göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'daki göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu başladı

Doğu Anadolu'daki göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Tendürek Dağı eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, havanın soğumaya başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Tendürek Dağı eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, havanın soğumaya başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

Iğdır ve Ağrı'dan binlerce küçükbaş hayvanla günlerce süren zorlu yolculuğun ardından Ağrı-Van sınırındaki Tendürek Dağı eteklerindeki yaylalara çıkan göçerler, burada yaklaşık 3 ay kalıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylada hayvanlarını otlatarak kış için peynir ile çeşitli süt ürünleri elde eden aileler, havanın soğumasıyla dönüş hazırlıklarını tamamladı.

Binlerce hayvanla yayladan yola çıkarak gece gündüz demeden zorlu bir yolculuğun ardından Diyadin ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki köylere ulaşan göçerler, burada çadır kurup hem kendilerinin hem de koyun sürülerinin dinlenmesini sağlıyor.

Göçerler, burada otlattıkları hayvanlarını karın yağmasıyla köylerdeki ahırlarda beslemeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Hamid Karzai Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğu Anadolu'daki göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:01:27. #1.14#

title