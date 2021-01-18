Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Sarıkamış

Sarıkamış'ta karlı ormanlar Kar küremesi yapan makineler İlçeden kar manzaraları Vatandaşlar ile röportaj Kuşların yemlenmesi Kar yağışının üç gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta, kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.