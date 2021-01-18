Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Sarıkamış
Sarıkamış'ta karlı ormanlar Kar küremesi yapan makineler İlçeden kar manzaraları Vatandaşlar ile röportaj Kuşların yemlenmesi Kar yağışının üç gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta, kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sarıkamış'ta karlı ormanlar
Kar küremesi yapan makineler
İlçeden kar manzaraları
Vatandaşlar ile röportaj
Kuşların yemlenmesi Kar yağışının üç gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta, kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kar kalınlığı kent merkezinde 25 santimetreye ulaşırken Kars Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda yoğun çalışma yürütüyor.
İlde iş makineleriyle toplanan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünden geçen Kars Çayı'nda yiyecek araya ördekler ise güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Bazı vatandaşlar yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci