Doğduktan sonra cami avlusunda bırakılan zihinsel engelli Mardinli Çetin hayata tutunmaya çalışıyor
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Doğduktan sonra cami avlusunda bırakılan zihinsel engelli Mardinli Çetin hayata tutunmaya çalışıyor

- Doğduktan sonra cami avlusunda bırakılan zihinsel engelli Mardinli Çetin hayata tutunmaya çalışıyor Mardin'de doğduktan sonra 2 aylıkken ailesi tarafından cami avlusunda bırakılan 36 yaşındaki Çetin Altınkaya, yaşama tutunmaya çalışıyor.

30.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:36

- Doğduktan sonra cami avlusunda bırakılan zihinsel engelli Mardinli Çetin hayata tutunmaya çalışıyor

MARDİN - Mardin'de doğduktan sonra 2 aylıkken ailesi tarafından cami avlusunda bırakılan 36 yaşındaki Çetin Altınkaya, yaşama tutunmaya çalışıyor.

Mardin'de yaklaşık 36 yıl önce aile tarafından 2 aylıkken cami avlusuna bırakılan Çetin Altınkaya, bir ailenin sahiplenmesi ile 20 yaşına kadar rahat bir ortamda yaşamını idame ettirdi. Zihinsel engelli olan Çetin Altınkaya'yı himayesi altına alan aile, maddi zorluklar nedeni ile İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Kendi ailesini bulmak umuduyla İstanbul'da kalmak istemeyen Altınkaya, bir süre sonra Mardin'e geri döndü. 20 yaşından beri mahallelinin baktığı Altınkaya, şimdilerde kaldığı harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Altınkaya'ya elinden geldiğince destek veren Yusuf Akın isimli vatandaş, Çetin'in 2 aylıkken camiye bırakıldığını söyledi. Akın, "Anlatılana göre erkek çocuğu olmayan bir aile Çetin'i sahiplenerek bakmak istedi. Çetin, küçükken evlat edinmek isteyen tarafından alınıp 20 yaşına kadar bakılıyor, gerekli ihtiyaçları karşılanıyor. Hatta o dönemde yeni çocuğu olmuş mahalledeki kadınlar tarafından emziriliyor, daha sonra Çetin'in bakıcı ailesi, Çetin'e baktığı süre içerisinde artık maddi nedenlerle İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyor. Tabi Çetin'i de yanlarında götürüyorlar. Ama Çetin'in belli bir süreden sonra belki bir umutla kendi öz ailesini bulurum diye Mardin'e geri dönüyor. Şimdilerde ise hayat koşullarının kötü olduğu bir evde hayata tutunmaya çalışıyor. Mahalleli elinden geldiğince yardım ediyor. Mahalledeki esnafların verdiği para ile yıkanmaya ve kıyafetlerini yıkamaya çalışıyor. Hatta bir ara gözlemledim ki çetin çeşme başında kıyafetlerini yıkıyordu. Korona virüs nedeniyle hamamların kapalı olması nedeniyle mahalleli tarafından 3 aydır yıkanmadığı söyleniyor" dedi.

Doğduktan sonra cami avlusunda bırakılan zihinsel engelli Mardinli Çetin hayata tutunmaya çalışıyor

Kaynak: İHA

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