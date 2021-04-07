Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? Dizideki ev nerede? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede ve semtte yapılıyor?

TV 8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? Doğduğun Ev Kaderindir hangi semtte çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor? Doğduğun Ev Kaderindir hangi şehirde, hangi ilçede, hangi evde çekiliyor?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, İstanbul Balat'ta çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Fatih ilçesinde Balat semtinde yapılmaktadır. Çoğu sahne Balat'ta çekilmiştir. Fakat Balat dışında Şişli, Beşiktaş gibi yerlerde de dizinin çekimleri yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Üsküdar açıklarındaki balıkçılarda, Üsküdar'dan sahile doğru giderken bir çok mekanda da çekimleri yapılmaktadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir : Zeynep

İbrahim Çelikkol : Mehdi

Zuhal Gencer : Sakine

Senan Kara : Nermin

Nail Kırmızıgül : Ekrem

Elif Sönmez : Cemile

Hülya Duyar : Sultan

Mehmet Korhan Fırat : Celal

Fatih Koyunoğlu : Nuh

Nurşim Demir : Zeliha

Naz Göktan : Emine

Kazım Sinan Demirer : Bayram

Kayra Zabcı : Yasemin

Helin Kandemir : Kibrit/ Dilara

Emir Talha : Ali

Alp Akar : Remzi

Ali Oğuz Şenol : Tolga

Engin Öztürk : Barış

Hakan Salınmış : Dayı