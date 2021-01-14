Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?
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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

14.01.2021 00:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:04
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bugün 13 Ocak Çarşamba 27. bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça heyecanlı olan bu bölümde Mehdi hapishanede saldırıya uğradı! Seyirciler, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? sorularını merak ediyor! İşte detaylar...

Çarşamba akşamları en çok izlenen dizilerden biri olan TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu hafta 27. yeni bölümüyle ekranlara geldi! Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölümde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor dedikoduları sosyal medyada gündem oldu! Hapishanede bıçaklanan Mehdi ölecek mi? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu? sorularının detayları burada!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLECEK Mİ?

Doğduğun ev kaderindir önceki bölümlerde Zeynep ile Mehdi arasında yaşananların ve Mehdi'nin Zeynep'i kaçırmasınınardından hapishaneye düşen Mehdi düştüğü hapiste saldırıya uğradı. Ağır bir şekilde yaralanan Mehdi hastaneye kaldırıldı ve bunun üzerine Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi' ölecek mi ve İbrahim Çelikkol diziden ayrıclacak mı merak edilmeye başladı.

Hastanedeki Mehdi'nin durumu oldukça kritik. Zeynep hayatının en büyük sınavlarından birini veriyor fakat hiçbir şey yapamıyor. Gururu yüzünden Mehdi'yi affetmeyen Zeynep, vicdan azabı çekiyor. Herkes Mehdi'nin iyileşmesi için seferber oluyor. Ancak Mehdi'ye yardım eli, hiç beklenmeyen birinden uzanır. Benal'in dayanamayarak hastaneye gidişi, Zeynep'le aralarında soğuk rüzgarların esmesine sebep olur. Mehdi ölecek mi ileriki bölümlerde belli olacak!

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