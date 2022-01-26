Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği evi buldu

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferlerinin başlamasının ardından Şuşa'da doğduğu evi bulma şansına kavuşan Elmira Şefiyeva, çocukluğunun hatıralarına dalıp duygu dolu anlar yaşadı. Çocukluğunun geçtiği baba evini dağılmış halde gördüğü için üzüntü yaşayan Şefiyeva, 30 yıl sonra olsa bile baba ocağına döndüğü için sevinç gözyaşları döktü.

Şefiyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok güzel evimiz vardı. Mahallemizin en güzel eviydi. Şimdi ne hale gelmiş. Evimizi 30 yıl sonra bu durumda göreceğimi hayal edemezdim. Bu günümüze de şükür." diye konuştu.

Harabe durumdaki evini gezen Şefiyeva, babasının mezarına bırakmak üzere evin bahçesinden toprak aldı.