Doğalgaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğal gaz mı, doğalgaz mı?
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Doğalgaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğal gaz mı, doğalgaz mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "doğal gaz". Peki, doğalgaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğalgaz mı, doğal gaz mı ıyazılır?

Doğalgaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğal gaz mı, doğalgaz mı?
21.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:22

Doğalgaz kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Doğal gaz nasıl yazılır? Doğal gaz mı, doğalgaz mı? TDK'ya göre doğalgaz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

DOĞALGAZ NASIL YAZILIR? DOĞAL GAZ MI, DOĞALGAZ MI?

Doğal gaz nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "doğalgaz" şeklindedir.

Doğal gaz: Yanlış

Doğalgaz: Doğru

TDK'YA GÖRE DOĞALGAZ NE DEMEK?

Doğal gaz:

1. isim Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz.

2. isim Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gaz.

3. isim Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz.

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