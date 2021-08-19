Doğada kitap tahlili
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Doğada kitap tahlili

Doğada kitap tahlili
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde yürütülen Kitap Okuma Halkalarına devam eden gençlik merkezi üyeleri ve gönüllü gençlerle birlikte bu ay ki kitap okuma tahlilini doğada yapan gençler güzel bir farkındalık çalışmasına imza attılar.

Aziziye Gençlik Merkezi gönüllü gençlerin, gençlik merkezi üyeleri ile buluşturulduğu 'Gönüllü-Gençlik Buluşması' diye adlandırılarak her hafta etkinlikler yapılan projede bu kez gençlerin durağı Serçeme Deresi oldu.

'Uçurtma Avcısı'nı Tahlil Ettiler

Gerçekleştirilen doğa gezisi sonunda 'Uçurtma Avcısı' kitabın tahlilini gönüllü ablalarıyla yapan gençler hem kendilerini ifade ederek, toplulukta anlatım yapıp özgüvenlerini kazanma imkanı buluyorlar.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, gönüllü ve gençlik buluşmaları kapsamında sürekli hale getirdikleri kitap okula halkalarına devam ettiklerini söyledi.

Kumbasar, 40-50 civarı gencimizle kitap okumaları yaparak gençlerle buluşmalar yaptıklarını belirterek, bu proje ile gençlerin gelişimlerini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Gençlik Merkezi Gönüllüsü Şeydanur Tokatlı'nın yürüttüğü Kitap Okuma Halkaları öğrencilerine ayrıca Hümeyra Tekle, Elif Köseoğlu, Mekke Çınar, Zeynep Dağ, Medine Çınar, Edanur Yağan isimli gönüllüler de sosyal, kültürel ve spor anlamında çeşitli sunumlar ve etkinlikler düzenleyerek katkı sağlıyorlar. - ERZURUM

Doğada kitap tahlili
Doğada kitap tahlili
Doğada kitap tahlili
Doğada kitap tahlili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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