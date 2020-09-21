Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı
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BBC

Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Erkek bebek sahibi olmak isteyen 5 kız babası bir adam, yeni doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını yardı.

21.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:27

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde beş kız babası bir adam, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile eşinin karnını yarmakla suçlandı.

NDTV Televizyonu'na konuşan Pravin Singh Chauhan adlı polis yetkilisi, Budaun kasabasında yaşayan 35 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu söyledi. Yaklaşık yedi aylık hamile olduğu belirtilen ve karnının kesici bir cisimle yarıldığı bildirilen annenin bebeğinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

"ERKEK BEBEK İSTİYORDU"

Newsweek Dergisi'ne göre polis yetkilisi Pravin Singh Chauhan, olayın cumartesi günü yaşandığını ve adı sadece Pannalal olarak verilen adamın gözaltına alındığını belirtti. Ailesi, Pannalal'ın erkek bebek sahibi olmak istediğini söyledi.

KIZ BEBEKLERİNİN EN FAZLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜLKELERDEN BİRİ

Delhi merkezli Asya İnsan Hakları Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre Hindistan yeni doğan kız bebeklerinin en fazla öldürüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede cinsiyet temelli kürtajın da yaygın olduğu belirtiliyor.

Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı
BBC
Haber Yorumları (3)
DÜNYA SEVER: inanmıyorum ya
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HACI: yakında türkiyedede yaparlar
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İLOMİLO: BE CANİ KESİP ÖĞRENMEK NE DEMEK YA BU NE GÜN GÖRMEMİŞLİKTİR ARKADAŞ. . KESTİN DE ÖĞRENEBİLDİN Mİ ACABA ??
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