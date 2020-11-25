Doğa sporcuları kadına yönelik şiddete tepki için İrem Bağları'nda yürüyüş yaptı
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Doğa sporcuları kadına yönelik şiddete tepki için İrem Bağları'nda yürüyüş yaptı

25.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:00
Doğa sporcuları kadına yönelik şiddete tepki için İrem Bağları'nda yürüyüş yaptı

Iğdır'daki İrem Bağları'nda bir araya gelen doğa sporcuları, kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş yaptı.

Iğdır'daki İrem Bağları'nda bir araya gelen doğa sporcuları, kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş yaptı.

Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ortak yapılan etkinlikte, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle doğa sporcuları Ağrı dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, burada yaptıkları 5 kilometrelik yürüyüşün ardından "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır, Unutma Her Kadın Bir Anne Adayıdır" yazılı pankart açarak kadına şiddeti kınadı.

Yürüyüşe katılan Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, toplumda kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için duyarlılık oluşturmak amacında olduklarını belirterek, "Cennet annelerin ayakları altındadır sloganıyla yola çıkıyoruz, her kadın bir anne adayı diyoruz ve kadına karşı yapılan her türlü şiddete hayır diyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Elçin Telli de kadına yönelik şiddete tepki göstermek için bu etkinliğe katıldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadına şiddete hayır diyoruz. Kadınların ve çocukların korunması için bu doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Bir kadın olarak hiçbir şekilde hiçbir kadının mağdur olmamasını istiyorum. Bu konuya ses getirmek için bugün buradayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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