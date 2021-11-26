Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi - Haberler
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi

AA / Okan Coşkun - Haberler | Güncel
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline "Korunan Alanlarda Drone Gözler" projesi kapsamında drone eğitimi verildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline "Korunan Alanlarda Drone Gözler" projesi kapsamında drone eğitimi verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personele, teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı olmak üzere 5 günlük eğitim verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projeleri kapsamında gerçekleştirilen proje ile av ve yaban hayatının izlenmesi, korunması ve süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda kurum envanterinde yer alan termal kameralı gece görüş özelliğine sahip cihazlar ile personele eğitimler verildi.

Eğitim sonrasında başarılı olan personele, İHA-1 ticari pilot sertifikası, temel radyo haber leşme belgeleri ve İHA ehliyetleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi

AA / Okan Coşkun - Son Dakika Haberleri

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