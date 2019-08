Doctor Strange İn The Multiverse Of Madness Filmi

09.08.2019 11:54

Zaman Taşı'nın koruyucusu Doktor Strange’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. 'Doktor Strange'in devam halkası olan yapımda Sherlock dizisindeki kurgusal dedektif rolü ile ünlenmesinin ardından Wikileaks: Beşinci Kuvvet, Bilinmeze Doğru Star Trek ve The Imitation Game: Enigma gibi yapımlarda karşımıza çıkan Benedict Cumberbatch ünlü Doktor Strange'e bir kez daha hayat veriyor. İlk filmin yönetmeni Scott Derrickson'ın devam halkasında da kamera arkasına geçeceği yapımda Strange'in sadık yardımcısı usta Wong rolünü bir kez daha Benedict Wong üstleniyor.



Yönetmen: Scott Derrickson

Senaryo: Stan Lee, Steve Ditko

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Yapımcı Firma: Marvel Studios

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 07.05.2021

