Doctor Strange İn The Multiverse Of Madness Filmi
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Zaman Taşı'nın koruyucusu Doktor Strange’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. 'Doktor Strange'in devam halkası olan yapımda Sherlock dizisindeki kurgusal dedektif rolü ile ünlenmesinin ardından Wikileaks: Beşinci Kuvvet, Bilinmeze Doğru Star Trek ve The Imitation Game: Enigma gibi yapımlarda karşımıza çıkan Benedict Cumberbatch ünlü Doktor Strange'e bir kez daha hayat veriyor. İlk filmin yönetmeni Scott Derrickson'ın devam halkasında da kamera arkasına geçeceği yapımda Strange'in sadık yardımcısı usta Wong rolünü bir kez daha Benedict Wong üstleniyor.
Yönetmen: Scott Derrickson
Senaryo: Stan Lee, Steve Ditko
Oyuncular: Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 07.05.2021
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