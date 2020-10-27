Doç Dr. Volkan Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler
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Doç Dr. Volkan Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

27.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:50
Doç Dr. Volkan Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Doç Dr. Volkan Özdemir'dir. Peki Doç Dr. Volkan Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, ne işe yapıyor? Hayatı ve hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

Açık oturum programlarına konuk olarak da katılan Doç Dr. Volkan Özdemir ATA platform direktörüdür. Peki Doç Dr. Volkan Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkındaki tüm bilgiler sizlerle...

DOÇ. DR. VOLKAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Volkan Özdemir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesini Uppsala, iktisat alanında doktorasını ise MGIMO üniversitelerinden almıştır. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yanı sıra BOTAŞ şirketinde çalışmıştır. Ayrıca Uluslararası Enerji Şartı'nda kıdemli araştırmacı olarak bulunmuştur. Doç. Dr. Volkan Özdemir farklı kurumlarda jeopolitik odaklı birçok ders vermektedir. ATA Platform kurucusu ve direktörüdür.

Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde jeopolitik ekonomi, güvenlik ve enerji konularında birçok kitap ve makale yayımlamıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:50:33. #1.15#
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