Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Yaz sezonunda dizilerin bölümlerine ara verilmişti. Bu arada ise yeni diziler ekranlara geldi. Merakla beklenen dizilerin yeni sezonları hakkında Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak? soruları gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda, EDHO, Kuzey Yıldızı gibi önemli yapımlar, sezon finali ile ekranlara ara verdi. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz aylarda pek çok dizi ekranlara ara verdi. Dizi yapımcıları, sezona 3 ay ara veriyor. Henüz net bir bilgi gelmese de genellikle diziler eylül başı ile ağustos sonu gibi başlıyor.

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