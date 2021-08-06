Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yaz sezonunda dizilerin bölümlerine ara verilmişti. Bu arada ise yeni diziler ekranlara geldi. Merakla beklenen dizilerin yeni sezonları hakkında Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.