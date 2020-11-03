Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı
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Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı

03.11.2020 01:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 07:49

Bu hafta ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yönetmeni koronavirüse yakalanınca tüm set ekibine test yapıldı. Herkesin negatif çıkmasının ardından çekimlere devam edildi.

Başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Deniz Çiçek, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşandı.

2. YÖNETMENLE DEVAM EDİLECEK

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız koronavirüse yakalandı. Bu gelişme üzerine set durdu ve bu sabah tüm ekibe test yapıldı. Akşam saatlerinde sonuçlar açıklandı ve ekipte başka koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yönetmen Katıksız'ın evde tedavisine başlanırken dizi ekibinin kısa süre içinde 2. yönetmenle sete çıkması bekleniyor.

Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı

DİZİNİN KONUSU NE?

Yeni dizi Alev Alev'de kadın, aile içi şiddet, adalet gibi kavramlar üzerinde durularak üç farklı kadının yaşadıkları izleyiciye aktarılacak. Üç kadınında ortak özelliği olarak geçmişinde yaşadığı travmaları atlatarak hayata karşı kendi ayakları üzerinde durma ve adalet arayışları anlatılacak.

Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı
Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası! Tüm çalışanlara test yaptırdı

Kaynak: Snob Magazin

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