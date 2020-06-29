Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in üstlendiği Yarım Kalan Aşklar Dairesi dizisinin setinde çalışan makyöz koronavirüse yakalandı. Sinema ve Televizyon Sendikası'na konuyla ilgili inceleme başlattı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla dizi çekimleri de kaldığı yerden devam etmeye başladı. Tedbirler kapsamında sete giren bir dizi de başrollerini Dilan Çıtak Deniz ve Burak Deniz'in üstlendiği Yarım Kalan Aşklar Dairesi oldu. Ancak tedbirlere uyulan dizi setinde bir koronavirüs vakası yaşandı.

YENİ MAKYÖZLE ÇEKİMLERE DEVAM EDİLECEK

TV 100'ün haberine göre; testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı. Geçen salı yaşanan durum Sinema ve Televizyon Sendikası'na dün iletildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sette yapılan testlerin ardından yeni makyöz ekibiyle çekimlere devam edilmesine karar verildi.

"SETTE AMBULANS HAZIR BEKLİYOR, ÖNLEMLER ALINDI"

Başarılı oyuncu Burak Deniz geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sette koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığını belirterek "Önlemler çok iyi alındı. Sürekli test yapılıyor. Bir ambulans sette hazır bekliyor. O yüzden rahatız. Herkes gibi bu virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.