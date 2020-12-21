Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
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Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu

21.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:15
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu

DİYARBAKIR'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi.

DİYARBAKIR'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. Bazı caddelerde trafik, durma noktasına gelirken, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde de kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı. 


Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu
Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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