HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Beyaz Tülbentle Yemin Etti!

HDP Milletvekili Remziye Tosun, TBMM'de düzenlenen milletvekili yemin törenine beyaz tülbent ile katıldı. Tosun'un yemin metnini okurken ki kıyafetleri izleyiciler tarafından dikkat çekti.

YEMİN TÖRENİNE BEYAZ TÜLBENT İLE KATILDI

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yemin törenine beyaz tülbentle katıldı. Tosun'un yemin etmesi sosyal medyada dikkat çeken konular arasında yer aldı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

HDP'den Milletvekili Remziye Tosun, geçirdiği rahatsızlığın ardından özel hastanede apandisit ameliyatı olmuştu. Taburcu olan Tosun, barış ve özgürlüğü simgelediği için Meclis'te başına beyaz tülbent takacağını söylemişti.

REMZİYE TOSUN KİMDİR?

Remziye Tosun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi, 4'üncü sıradan milletvekili seçilmiştir. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde doğan Remziye Tosun, 4 çocuk annesidir.