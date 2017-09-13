Diyarbakır Jandarma ve Afad'tan 2 Saatlik Keçi Kurtarma Operasyonu

Jandarma ve AFAD'tan 2 saatlik keçi kurtarma operasyonu



DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesindeki Makam Dağı'nda bulunan 70 metrelik uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Keçi sahibi Mehmet Erkol, ekiplere tüşekkür etti.



Ergani ilçesinde Zülküfül Peygamber'in mekanın bulunduğu Makam Dağı'nda dün keçilerini otlatan Mehmet Erkol, akşam saatlarinde keçileri ile eve dönüş hazırlığı yaparken, kayıp olan 3 keçisinin 70 metrelik uçurumun kenarında olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile keçileri bulunduğu yerden alamayan Mehmet Erkol, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban'ı cep telefonu ile arayarak uçurumda mahsur kalan keçilerin kurtarılması için yardım istedi. Kaymakam Çoban'ın talimatı üzerine bölgeye 10 kişilik jandarma ve AFAD ekipleri sevkedildi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından uçurumdan iple aşağı inen ekipler, kayalıklarda mahsur kalan keçiler teker teker kurtararak, sahiplerine teslim etti. Keçilerin sahibi Mehmet Erkol, Kaymakam Mesut Çoban, Jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.