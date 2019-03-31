Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Feyme...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Feyme Filiz Buluttekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Feyme Filiz Buluttekin 25 bin 699 oy aldı.

-Buluttekin'in özgeçmişi-

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dünyaya gelen Buluttekin ilk, orta ve lise eğitimini Kulp'ta tamamladı. Buluttekin, HDP İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı. Buluttekin'in 3 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: AA