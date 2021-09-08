Diyarbakır'ın 2055'e kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışma sürüyor

Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısımda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısımda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, DSİ'nin Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım çalışmaların hızla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım çalışmaların tamamlanması ile Diyarbakır'ın 2055 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Çalışmalarımızın hızla devam ettiğini aktaran Yıldız, "Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım işimizin sona ermesiyle Dicle Barajı'ndan yıllık 189,2 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. İki kademeden oluşan projemizin ilk ayağı bitirilmiş olup vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2. kısım isale hattının bitirilmesiyle 94,6 metreküp su temin edilecek, toplam 189,2 milyon metreküp su vatandaşlarla buluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan