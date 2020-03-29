DİYARBAKIR HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturmaHDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki kişiye koronavirüs salgınıyla ilgili "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye megafonla Kürtçe anons ettirdi.

HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki kişiye koronavirüs salgınıyla ilgili "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye megafonla Kürtçe anons ettirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tosun ve anons eden kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle kentin sokaklarını gezerek, iddiaya göre, koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu. HDP'li Tosun'un talimatıyla megafonla çevredekilere seslenen, HDP'li olduğu belirtilen kişi, "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye anons etti. Tepki çeken anons görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Remziye Tosun ile anons eden kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA