Son dakika! Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı
Son dakika! Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 polisimiz şehit olurken, 5 polisimiz de yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şube tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan özel harekat polislerinden 6'si yaralandı. Yaralı polislerden 1'i kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, 5 polisin tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ali Uçar isimli (23) polis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.