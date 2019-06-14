Diyarbakır'da yıl sonu sergisi

Diyarbakır Aile Destek Merkezi (ADEM) öncülüğünde, yıl içinde hazırlanan serginin açılışını valinin eşi Ayşe Güzeloğlu tarafından yapıldı.

Kayapınar Kültür Merkezi Salonunda, kursiyerlerin yıl içinde üretikleri el emeği göz nuru eserler için sergi düzenlendi. Yöresel kilim, giyim, trikotaj, iğne oyası, örgüler, ahşap boyama, vitray çalışmaları ve kale maketi gibi ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu ve beraberindeki kurum müdürlerin eşleriyle, sergilenen ürünleri inceleyerek, kadınlarla sohbet etti. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güzeloğlu, kadınlar bir birinden güzel ürünler elde ettiğini söyledi.

Aile Destek Merkezi, sergiyi gezenlere çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA