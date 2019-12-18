Diyarbakır'da üretiliyor tüm Türkiye'ye gönderiliyor

18.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:18

DİYARBAKIR'da, sütlü Nuriye tatlısı ve güllaçtan esinlenerek yapılan soğuk baklava, Türkiye 'nin dört bir yanına yayıldı. Baklavacı Mehmet Altunbay (35), soğuk baklavada daha az hamur ve şeker kullanıldığını ifade ederek, diğer tatlılara oranla çok daha hafif olan soğuk baklavanın patentini almak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Diyarbakır'da baklava ustası Mehmet Altunbay, 2 yıl önce sütlü Nuriye tatlısı ile güllaçtan esinlenip, soğuk baklava üretmeye başladı. Yaptığı soğuk baklava tercih edilmeye başlayınca, Diyarbakır'daki birçok tatlıcı soğuk baklava üretimine başladı. İlk defa Diyarbakır'da üretilen soğuk baklavanın beğenildikten sonra bütün Türkiye'ye yayıldığını anlatan baklava ustası Mehmet Altunbay, üreticilerin siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiğini kaydetti.

PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDUAltunbay, soğuk baklavanın patentini almak için girişimlerde bulunduğunu ifade ederek, "Soğuk baklavada daha az hamur ve şeker kullanılıyor. Ayrıca sütten yapılması nedeniyle diğer tatlılara oranla çok daha hafif. Bu özelliği sayesinde yılın dört mevsimi boyunca tercih ediliyor. Bu tatlıyı ilk kez Diyarbakır'da yaptık. Çok beğenildi. Sonra Ankara ve İstanbul'daki şubelerimiz için de üretmeye başladık. Şu an soğuk baklava Türkiye'de aranan bir tatlı haline geldi" diye konuştu.'DİYETTE OLANLAR SOĞUK BAKLAVAYI TÜKETEBİLİR'Sütlü şerbetten sonra üstüne çikolata tozu serpilen soğuk baklavanın birçok çeşidinin bulunduğunu anlatan Altunbay, diyette olanların soğuk baklavayı tüketebileceğini söyledi. Altunbay, " Cevizli soğuk baklava, fıstıkzade soğuk baklava, sütlü çikolatalı, bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı soğuk baklavamız bulunuyor. Önümüzdeki günlere çeşitleri artırmayı planlıyoruz. Bu konuda AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Diyette olanlar soğuk baklavayı tüketebilir. Diğer tatlılara göre kalorisi biraz daha azdır" dedi. Altunbay, cevizli soğuk baklavanın kilogramının 70, fıstıkzade soğuk baklavanın kilogramının ise 90 lira olduğu söyledi.





Kaynak: DHA

- Diyarbakır