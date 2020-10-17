Aşı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs beton direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Diyarbakır'da, tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı ford transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi.

DURUMU AĞIR OLAN 6 KİŞİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI



Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ