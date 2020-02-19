: Diyarbakır'da talihsiz kadını canından eden korkunç kaza

19.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:37

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla havada taklalar atan kadının kafası, aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, korkunç kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Kaza, önceki gün Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadının kafası aracın arka camdan içeri girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza sonrası fren alan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü. Polis kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA

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