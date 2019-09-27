Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.