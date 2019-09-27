Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

27.09.2019 21:02
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et