Diyarbakır'da sempozyum düzenlendi

Diyarbakır'da geri dönüşüm projelerine ilişkin sempozyum düzenlendi.

Diyarbakır'da geri dönüşüm projelerine ilişkin sempozyum düzenlendi.

Silvan Belediyesince, Silvan Meslek Yüksek Okulu ve Slovenya'nın Krsko Belediyesinin ortağı olduğu, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen şehir eşleştirme hibe programı kapsamında sempozyum yapıldı.

Sempozyumda, Silvan Belediye Başkan Yardımcısı Ferzende Tekin, Dicle Üniversitesi Sekreteri Doç. Dr. Ali Karakaş, Silvan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hamdi Temel, Doç. Dr. Hüseyin Alkan, Prof. Dr. İrfan Yeşilnacar, Prof. Dr. Azmi Aktacir, Doç. Dr. Deniz Uçar, Dr. Serdar Karataş, Doç. Dr. Dursun Akaslan, Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Beşli, Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları Projesi kapsamında konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı