Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu
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Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim olduDİYARBAKIR'da dün 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.

31.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:07

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu

DİYARBAKIR'da dün 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.

Dün 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE DİYARBAKIR, (DHA)-

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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