Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı - Haberler
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Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı Diyarbakır'da, parkta yürürken kimliği belirsiz kişi ile tartışan 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç bıçaklanarak yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, parkta yürürken kimliği belirsiz kişi ile tartışan 18 yaşındaki yabancı uyruklu genç bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Sunay Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Heysan H., parkta yürürken yanına gelen kişi ile sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasından kimliği belirsiz şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Heysan H.'yi yaralayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Heysan H., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Heysan H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'da parkta yürüyen yabancı uyruklu genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

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İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri

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