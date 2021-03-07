Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sercan Öztürk idaresindeki 25 AAZ 749 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun Hasuni Mağaraları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ömer Zing'in kullandığı 06 GB 8522 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Öztürk ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Aralarında kamyonet sürücüsü Zing'in de bulunduğu 3 yaralı ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı