Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü
Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde görüldü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldü.
VATANDAŞLARI ŞAŞIRTTI
Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı.
İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti. Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.
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