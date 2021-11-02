Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kentte jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentte olması muhtemel jeotermal kaynak suyunun tespit edilmesi için harekete geçti.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde jeotermal kaynak suyu aramak için Valiliğe yapılan ruhsat başvurusu olumlu sonuçlandı.

Kararın ardında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sahada etüt çalışmalarına başlandı.

Etüt çalışması sonucu jeotermal kaynak suyu bulgusuna ulaşılması halinde sondaj çalışmaları yapılacak.

Jeotermal Kaynak suyunun temini halinde su, mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm veya tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek.