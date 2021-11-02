Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kentte jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kentte jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kentte olması muhtemel jeotermal kaynak suyunun tespit edilmesi için harekete geçti.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde jeotermal kaynak suyu aramak için Valiliğe yapılan ruhsat başvurusu olumlu sonuçlandı.

Kararın ardında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sahada etüt çalışmalarına başlandı.

Etüt çalışması sonucu jeotermal kaynak suyu bulgusuna ulaşılması halinde sondaj çalışmaları yapılacak.

Jeotermal Kaynak suyunun temini halinde su, mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm veya tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek.

Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu bulunması için çalışma başlatıldı

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title