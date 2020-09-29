Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site erişime kapatıldı
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Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site erişime kapatıldı

29.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:59
Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site erişime kapatıldı

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Amerika ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yaptığı tespit edilen 38'i yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 46 internet sitesi erişime kapatıldı.

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Amerika ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yaptığı tespit edilen 38'i yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 46 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte 10-25 Eylül tarihleri arasında yürütülen Açık Kaynak Araştırma (AKAR) faaliyetleri kapsamında, Amerika ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 38'i yasa dışı bahis, 8'i müstehcen içerikli 46 web sitesi tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkındaki kanunun 8'inci maddesi doğrultusunda, erişimlerinin engellenmesi kararı verilmesi amacıyla rapor hazırlanarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirildi. Raporlar sonucunda söz konusu web sitelerine idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verilerek siteler erişime kapatıldı.


Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site erişime kapatıldı
Diyarbakır'da jandarmadan siber operasyon: 46 site erişime kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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