Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

19.09.2019 22:56

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olan adam intihar girişiminde bulunurken, vatandaşların olay anını sosyal medya hesaplarından canlı yayınlaması dikkat çekti.

POLİS MÜDÜRÜ İKNA ETMEK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTI

Kayapınar ilçesi Kaypınar Caddesi'nde, psikolojik sorunları bulunan ve aklı dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Hasan İ., araçlara yön gösteren tabelanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Hasan İ., 1 saat boyunca polis müdürünün iknası sonucundan, yön tabelasından aşağı indirilerek ambulansa bindirilirken, çevredekilerin intihar girişimini cep telefonu ile canlı yayınlaması dikkat çekti. Hasan İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA