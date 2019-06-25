Son Dakika! Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta Güneş Plaza'da bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.

Kaynak: İHA