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Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Diyarbakır'da eğitime kar engeli
AA / Nurten Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri

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