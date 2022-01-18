Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.