Diyarbakır'da eğitime kar engeli
AA / Nurten Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.
Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.
AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri