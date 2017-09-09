Diyarbakır'da Eğitimde "Huzur ve Güven" Toplantısı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçe Kaymakamlığınca eğitimde "Huzur ve Güven" toplantısı gerçekleştirildi.



Bağlar İlçe Kaymakamı Tolga Toğan başkanlığında, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıda, yeni eğitim döneminin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için alınacak tedbirler konuşuldu.



Toplantıda konuşan Kaymakam Toğan, eğitim ve öğretim döneminin güven ve huzur içinde geçmesi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



Toğan, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanlarının özellikle güvenlik noktasında eğitim öğretimi etkileyen konularda azami hassasiyet göstermelerini istedi.



Okuldaki hijyen koşullarına dikkati çeken Toğan, okul kantinlerinin mevzuat çerçevesinde sıkı bir denetime tabi tutulmasının gerektiğini vurguladı.



Toplantıya, Kaymakam Toğan'ın yanı sıra, Bağlar Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, ilçe idare amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları katıldı.