Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı

Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı DİYARBAKIR'da, bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı

DİYARBAKIR'da, bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bakkalın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla 2 grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında tartışma çıktı. Araya bakkalın yakınlarının da girmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, her iki taraftan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN