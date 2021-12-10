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Diyarbakır'da çayda kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da çayda kadın cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Çayı'nda bir kadın cesedi bulundu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Çayı'nda bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Muhsine Y. (27), Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nda ölü bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muhsine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırdı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Murat Başal - Hacı Güneş-İHA)

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