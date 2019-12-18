Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 jandarma personeli tutuklandı. Jandarma personellerinin uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandıkları ortaya çıktı.
Diyarbakır'da 4 jandarma personelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandıkları bildirildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLADI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma personelleri F.Ö., K.T., O.T. ve H.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıkları belirtildi.
ŞAHSİ ARAÇLARINI KULLANMIŞLAR
Açıklamada, söz konusu eylemlerin, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi herhangi bir ring aracı veya resmi bir araçla gerçekleştirilmediği, suç işlemede kendi şahsi araçlarını kullandıkları ifade edilerek, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.
Haber Videosu: Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
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ulan şerefsizler o giydiğiniz üniformaya yazık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Özellikle ege antalya ısparta ve diğer batı illerden olul g.doğuda görev yapan polis asker gibi mesleklere daha dikkat edilmeli özellikle uzman çavuşCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Ulan kime güveneceğizCevap Yaz 12 Yayından Kaldır