Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Abdülkadir Aksu Caddesi'nin Mezpotamya Bulvarı bağlantısını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Abdülkadir Aksu Caddesi'nin Mezpotamya Bulvarı bağlantısını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat olanakları yaratmak için yol yapım çalışmalarına aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2021 asfalt sezonu programına aldığı Abdülkadir Aksu Caddesi'ni bölümler halinde tamamlayarak hizmetine açıyor.

Kentin trafik akışı açısından önemli bir yere sahip olan Abdülkadir Aksu Caddesi'nin Mezopotamya Bulvarı Bağlantısına 10 bin ton temel malzeme ve 3 bin ton sıcak asfalt serildi.

Abdülkadir Aksu, Talaytepe ve Leyla Kasım caddelerinin arasında devam eden çalışmalarda ise caddeye toplam 600 metre yağmur suyu şebekesi döşendi.

Temel malzeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdülkadir Aksu Caddesi Talaytepe ile Leyla Kasım Caddesi arasına toplam 3 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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