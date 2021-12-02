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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

AA / Nurten Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 822'nci gününde devam ediyor.

Kızı Fadime için eylem yapan anne Hatice Levent, gazetecilere, evladı için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Ne olursa olsun kızını terörün elinden kurtaracağını ifade eden Levent, çocuğunu HDP ile terör örgütü PKK'dan istediğini aktardı.

Levent, "7 senedir senin peşindeyim yavrum. Dön, seni çok özledim. Senin o mağaralarda işin yok. 70 sene de olsa seni almadan buradan gitmeyeceğim. Peşini bırakmayacağım. Senin elin kalem tutuyordu, silah verdiler eline. Vicdansızlar. Çocuklarımız için buradayız." dedi.

Anne Nadire Çakan da oğlu Muhammed için eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

Çocuğuna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çakan, "Kaç gel oğlum. Seni çok seviyorum. Ben çok hastayım. Teslim ol yavrum." ifadesini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

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AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri

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