Diyanet'ten "yapay et" iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok

Sosyal medyada bazı hesaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etlerin tüketilmesinin helal olduğunu dair fetvası olduğunu iddia etti.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Söz konusu paylaşımların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır." denildi.

"'YAPAY ET HELAL' FETVASI YOK"

Açıklamanın devamında "Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadelerine yer verildi.

AA - Son Dakika Haberleri