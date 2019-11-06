Diyanet, teknoloji bağımlılığını eleştirdi: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!

06.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:30

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. Beğeni yağan videoda "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlığıyla teknoloji bağımlılığına vurgu yapıldı.

"BİRAZ DA EŞİNLE İLGİLEN"

Videoda, bir kadının oturarak telefonla meşgul olan ve kendisiyle iletişimde bulunmayan eşine, çay ve kek getirdiği görülürken, eşinin telefonuna 'Biraz da eşinle ilgilensen' mesajı geliyor. Mesajın gelmesi üzerine ikilinin iletişime geçtiği görülüyor.

"SANAL MUTLULUKLARI GERİDE BIRAKIN"

Videonun sonuna doğru arka fondaki seste, "Sanal mutlulukları geride bırak. Önemli olan gerçek hayatta mutlu olmak. Telefonun değil, eşinin yüzüne bak" sözleri duyuluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DA UYARI YAPILDI

cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de teknoloji bağımlılığının bir ileri safhası için uyarı yayınladı. Nomofobiye dikkat çekilen paylaşımda, "Bunlar çağımızın yeni hastalıkları, sosyal medyanın tutsağı olmayın. Nomofobiye karşı bilinçlenelim." denildi.

"TELEFONDAN UZAK KALAMIYORSANIZ..."

Hazırlanan videoda "Sosyal medyada arkadaşlarınızın durumlarından sürekli haberdar mı olmak istiyorsunuz? Kendinizi takip etmekten alıkoyamıyorsanız fomo olabilirsiniz. Telefondan uzak kalamıyorsanız, haber alamadığınızda panikliyorsanız hatta korkuyorsanız nomofobi olabilirsiniz. Bunlar çağımızın yeni hastalıkları, sosyal medyanın tutsağı olmayın" uyarısı yapıldı.