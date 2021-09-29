Diyanet işleri personel alımı ne zaman? Diyanet işleri başkanlığı kaç personel alımı yapacak? Diyanet personel ilanı hakkında detaylar!

Türkiye'de toplumu din konusunda aydınlatmak üzere görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, dönem dönem personel alımları için başvurular açmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'na personel başvurusu yapacak olan vatandaşlar için heyecanverici bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar Diyanet işleri personel alımı ne zaman? Diyanet işleri başkanlığı kaç personel alımı yapacak? sorularını gündeme taşıdı. Diyanet personel ilanı hakkında ayrıntılar haberimizde...

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımlarını hakkında DİYANET-SEN Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cebrail Yakışır'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıklama yaptı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Dr. Cebrail Yakışır, yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza Maliye Bakanlığı'ndan 6 bin kadro onayı var. Başkanlığımız ve sendikamız tarafından bu sayının artırılması ile ilgili görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DİYANET-SEN Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cebrail Yakışır'ın bu açıklaması dışında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan henüz personel alımı hakkında bir ilan yayınlanmadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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