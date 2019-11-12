Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler

Adıyaman'da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun hazırladığı aile temalı kamu spotu nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi. Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler." dedi.

12.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:17
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler

Diyanet İşleri Başkanı , başkanlığın hazırladığı aile temalı kamu spotuna yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Kadının 'hizmetçi' olarak gösterildiği eleştirilerine yanıt veren Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bir kadının eşine çay getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi?" dedi.

'da "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurum tarafından hazırlatılan "aile" temalı kamu spotunu hatırlatarak, bu kamu spotunu eleştirenlere cevap verdi.

ERBAŞ: HAZMEDEMEDİLER

Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

'nın "Eşinin yüzüne bak" adıyla yayınladığı kamu spotu tepkilere neden olmuştu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı, söz konusu kamu spotunda evin hanımının 'hizmetçi' olarak gösterildiği yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
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