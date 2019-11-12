Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler

12.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:17

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın hazırladığı aile temalı kamu spotuna yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Kadının 'hizmetçi' olarak gösterildiği eleştirilerine yanıt veren Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bir kadının eşine çay getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi?" dedi.

Adıyaman'da "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurum tarafından hazırlatılan "aile" temalı kamu spotunu hatırlatarak, bu kamu spotunu eleştirenlere cevap verdi.

ERBAŞ: HAZMEDEMEDİLER

Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Eşinin yüzüne bak" adıyla yayınladığı kamu spotu tepkilere neden olmuştu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı, söz konusu kamu spotunda evin hanımının 'hizmetçi' olarak gösterildiği yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

Kaynak: İHA