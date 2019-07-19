Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Rabb'im camilerimizden ezan sesini eksik etmesin. İnşallah bu açılışını yaptığımız camimiz uzun süre milletimize hizmet eder." dedi.

Fatih Belediyesinin projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin resmi açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Erbaş, açılış öncesi camide cuma namazı kılıp hutbe okudu.

Daha sonra cami önünde açıklama yapan Erbaş, "Camileri, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimselerin imar ettiğini, inşa ettiğini, Rabb'imiz bize bildiriyor. Camilerin dışının imarı gibi içini de iyi bir nesil, Allah'ı bilen, Peygamber'i tanıyan, İslam için gayret eden nesiller yetiştirerek imar etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, milletin irfanına, hikmetine, bilgi ve ilim öğrenerek hizmet verecek, destek verecek genç nesli yetiştirme noktasında camilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erbaş, konuşmasının ardından caminin açılış kurdelesini Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ile diğer yetkililerle birlikte kesti.

Kurdele kesiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbaş, bu camide, ilahiyat fakültesi öğrencilik dönemi, yüksek lisans ve doktora dönemini tamamladığını dile getirerek, burada doktorasını bitirdikten sonra Sakarya Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladığını kaydetti.

Erbaş, buranın çocukluğunun geçtiği yer gibi olduğunu anlatarak, "Kendi köyüme mahalleme gelir gibi bu camiye, bu mahalleye geliyorum. Düğünümü burada yaptım, caminin hemen yanında lojmanım vardı. 4 çocuğumdan ikisi burada oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. O günleri gerçekten arıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede 90 bin cami bulunduğunu aktaran Erbaş, "Bu 90 bin camimizde 100 binin üzerinde imamımız, müezzinimiz, 150 bin kadar Kur'an kursu öğretmeni vaizimiz müftülerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabb'im camilerimizden ezan sesini eksik etmesin. İnşallah bu açılışını yaptığımız camimiz uzun süre milletimize hizmet eder." diye konuştu.

Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi

Akşemsettin Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde yer alan Parmakkapı Kadıasker (Kazasker) Mehmet Efendi Cami, Kazasker (Kadıasker) Mehmet Efendi tarafından 1453 yılında yapıldı.

1766 yılındaki depremle yıkılan cami, aynı yıl Mustafa Ağa tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Çıkan yangın sonrası 1918 yılında tamamen tahrip olan caminin, Vatan Caddesi'nin yapımı sırasında kaldırıldığı tahmin ediliyor.

Hayırsever vatandaşlar tarafından 1960 yılından sonra yeniden yapılan cami, 1999 depreminde aldığı hasar sonucu depreme dayanıksız olduğu raporu üzerine 2013'te yıkıldı.

Bölgede halkın ibadet yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Cami, Fatih Belediyesince hazırlanan ve Osmanlı'nın mimari izlerini barındıran projenin kurul onayı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edildi.

Aynı anda yaklaşık bin 200 kişinin ibadet edebileceği caminin avlusunda, mihrabında ve minberinde Marmara Mermeri kullanılırken minberde ahşap bir vaaz kürsüsü ile ahşap müezzin kürsüsü yer alıyor.

Kaynak: AA