Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi

Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta cuma namazında okunacak hutbenin başlığını "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" olarak belirledi. Hutbede ortak tespihlerin kullanılmaması namaz sonrası musafaha yapılmamasına dikkat çekilirken tedbirli olunmaması durumunda bunun kul hakkı olacağı belirtildi.

13.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:15
Diyanet bu hafta

Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta cuma namazında camilerde okunacak hutbede ortak tespihlerin kullanılmaması ve namaz sonrası musafaha yapılmaması uyarısında bulundu. Kul hakkına girilmemesi için tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de de 2 kişi de görüldü. Devlet kurumları virüsün yayılması için önlemleri artırırken Diyanet İşleri Başkanlığı da bugün (13 Mart 2020) cuma namazlarında okunacak hutbede koronavirüse karşı alınacak önlemlerden bahsetti.

Diyanet'in hutbesinde şu ifadeler yer aldı:

"KORONAVİRÜSÜN DE İNŞALLAH ŞİFASI BULUNACAKTIR"

Muhterem Müslümanlar!

En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan Koronavirüs'ün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resûl-i Ekrem'in buyurduğu gibi "Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir." Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır.

"DİRSEĞİMİZİN İÇ KISMIYLA AĞZIMIZI KAPATALIM"

Aziz Müminler!

Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim.

"PARMAKLARIMIZI YA DA ŞAHSİ TESPİHİMİZİ KULLANALIM"

Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim.

Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on dört gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.

"MUSAFAHA UYGULAMASINA ARA VERELİM"

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım.

Belli bir yaşın üzerinde olanlar Koronavirüs'den daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır.

"HASTALIĞIMDA BANA ŞİFA VEREN O'DUR"

Değerli Müminler!

Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim (a.s) Rabbimizi şöyle anlatır: "O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine O'dur."

"TEDBİRLİ OLMAZSAK KUL HAKKI OLUR"

Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım.

"MESELEYİ HAFİFE ALMADAN MÜCADELE ETMEK HEPİMİZİN VAZİFESİDİR"

Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir."

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